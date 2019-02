Kansrijke Leerweg hielp al 160 mensen aan een baan

Twintig mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, krijgen de komende anderhalf jaar een leerwerktraject bij de bedrijven Droginet in Winschoten en CW Techniek in Stadskanaal en Marum.

De leerplekken worden aangeboden via het project De Kansrijke Leerweg. In deze 'bedrijfsschool' werkt de provincie samen met zeven bedrijven die een tekort aan vakkrachten hebben. De bedoeling was tot en met 2020 honderd mensen aan een baan te helpen, maar halverwege het project zijn het er al 160.

Kosten gedeeld

De kosten van het project, vier miljoen euro, worden door de provincie en de zeven bedrijven gedeeld.

Behalve de twee nieuwe bedrijven Droginet en CW Techniek, doen ook Witec (Stadskanaal), JC Electronics (Leek), Pezy (Groningen), De Verbinding (Groningen) en Virol (Scheemda) mee aan het project.

