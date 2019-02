Het is voor buitenstaanders lastig om sommige dorpen in Het Hogeland te vinden, omdat plaatsnaamborden zijn verdwenen. Tot die conclusie komt Gemeentebelangen.

De partij is benieuwd wanneer de gemeente de borden gaat vervangen. Onder meer bij Baflo en Tinallinge zijn borden verdwenen. Gemeentebelangen vraagt zich ook af wanneer de nieuwe gemeentenaam prijkt op de borden die er nog wel staan.

'Te grote investering'

'We gaan de borden niet in één keer vervangen. Dat is een te grote investering. We gaan dit geleidelijk doen', vertelt wethouder Harmannus Blok.

Hem is ook opgevallen dat er vooral rond de jaarwisseling op 'mysterieuze wijze' borden verdwenen zijn. Volgens Blok komt dit omdat mensen de borden met de oude gemeentenaam misschien als collector's item willen. Maar dat mag niet. 'De borden zijn erg duur om opnieuw aan te schaffen.'

Stickers

De borden die verdwenen zijn worden binnenkort vervangen en daarop zal de nieuwe gemeentenaam te zien zijn. Voor de andere borden zijn stickers besteld met de nieuwe naam. Die worden geplakt over de oude gemeentenamen.

De grensborden van de gemeente worden binnenkort ook vervangen door nieuwe.