De partij vind dat deze rechtsongelijkheid binnen de gemeente zo snel mogelijk rechtgetrokken moet worden.

Collegevoorstel in april

De gemeente zegt hiermee bezig te zijn. 'We zijn hierover in gesprek met de ondernemers', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). Hij laat weten dat er in april een collegevoorstel komt over de winkeltijden in de gemeente.

Tot die tijd is het volgens hem niet mogelijk om een gedoogconstructie op te zetten voor winkels die toch op zondag open willen. 'We hebben afgesproken ons te houden aan de regeling zoals die in de oude gemeenten geldt.'