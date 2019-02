Google overweegt zijn datacenter in de Eemshaven verder uit te breiden. Dat zei servicemanager Patrick Nanninga van dat center woensdagavond tijdens een bijeenkomst van netwerkorganisatie Eemshaven.info in Delfzijl.

Anderhalf miljard

'Wij denken over vele dingen na, dus ook over uitbreiding in de toekomst', zei Nanninga.

Zijn uitspraak komt op het moment dat de bouw van een al eerder aangekondigde uitbreiding net van start is gegaan. Als alles meezit, kan die uitbreiding eind volgend jaar worden afgerond, zegt Nanninga. Google heeft dan in totaal anderhalf miljard euro geïnvesteerd in het datacenter in de Eemshaven.

Stijgende vraag

'Ik sluit een verdere uitbreiding niet uit', zei Nanninga woensdagavond: 'De vraag naar dataopslag, de vraag naar onze producten neemt nog steeds toe. De vraag is bijna niet bij te houden. Dat is ook de reden waarom we in meerdere landen tegelijk aan het bouwen zijn.'

Op dit moment werken er ongeveer 250 mensen in het datacenter van Google. Na de voltooiing van de eerste uitbreiding loopt dat aantal op naar 350.

