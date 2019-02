Stadsbestuur wil nog niet aan alternatief plan voor Der Aa-kerk werken

Voor de aanpak van het gebied rondom de Der Aa-kerk in stad moeten vijf bomen gekapt worden. De rechter vraagt zich af of dit nodig is. Daarom is de verleende kapvergunning geschorst. De voorzieningsrechter twijfelt of het college van Groningen bij het verlenen van de vergunning 'de waarde van de bomen op juiste wijze is meegewogen'.

Partij voor de Dieren

Onder meer Partij voor de Dieren riep woensdagmiddag op om een nieuw plan te bedenken. Een plan waarmee je het gebied ook opknapt, maar dan zonder het kappen van bomen.

'We geven het college de kans om te laten zien dat het hun menens is met de groene stad.' Waarmee De Wrede verwijst naar het groene imago dat het nieuwe college wil uitstralen.



'Nieuw plan komt te vroeg'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt het nog veel te vroeg om een alternatief plan te bedenken. 'Er is geen definitieve uitspraak gedaan door de rechter.' Daarnaast betoogt Van der Schaaf dat een raadsmeerderheid nog altijd voor het uitvoeren van het plan is, waarbij dus bomen gekapt moeten worden.

'Als u een ander plan wil, dan moet u een ander plan indienen. Dan moet u zeggen dat we het oude plan moeten intrekken. Dit voorstel is in strijd met wat de raadsmeerderheid eerder heeft besloten.'

Zo ziet het A-kerkhof in Groningen er nu uit (Foto: Google Street View)

Plan sneuvelt

Partij voor de Dieren kreeg ook geen meerderheid voor het herzien van de huidige plannen. Alleen CDA, 100% Groningen, Stad en Ommeland en SP stemden in met de motie van Partij voor de Dieren.

Aanpak binnenstad

De aanpak van het gebied rondom Der Aa-kerk is een onderdeel van een grotere aanpak van het stadscentrum. Het gemeentebestuur wil de stad namelijk toegankelijker en sfeervoller maken.

