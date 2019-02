Teijin Aramid wil uitbreiden; tientallen banen erbij

De fabriek van Teijin Aramid op het Chemiepark in Delfzijl (Foto: Archief Maarten Beurskens/RTV Noord)

Kunstvezelfabrikant Teijin Aramid in Delfzijl wil uitbreiden. Het bedrijf maakte dat woensdagavond bekend tijdens een bijeenkomst van netwerkorganisatie Eemshaven.info.

De afzet van de Twaron-vezel van het bedrijf gaat zo goed, dat er meer ruimte nodig is op het chemiepark.

Wereldwijd

'Wij verwachten de komende vier jaar zo'n 25 procent te gaan groeien in Delfzijl en Emmen. Dat komt vanwege wereldwijde trends: de vraag naar lichtgewicht, duurzame en sterkere vezels neemt enorm toe', stelt fabrieksmanager Edward Groen.

De beide Nederlandse locaties van Teijin Aramid zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van Twaron. 'In Delfzijl maken we de grondstof voor Emmen en in Emmen wordt het garen gemaakt', aldus Groen.

De Twaron-vezel wordt onder meer toegepast in autobanden, kogelwerende vesten, gepantserde voertuigen en in de bouw.

Tientallen banen extra

Bij Teijin Aramid in Delfzijl werken nu zo'n driehonderd mensen, in Emmen ruim het dubbele. De uitbreiding betekent een flinke impuls voor de werkgelegenheid: op beide locaties komen er enkele tientallen banen bij.

Groen wil niet zeggen wat de uitbreiding gaat kosten. 'Vanwege concurrentiegevoeligheid kan ik geen uitspraken doen over hoeveel miljoenen er worden geïnvesteerd. Maar het gaat niet om geringe bedragen.' De uiteindelijke investeringsbeslissing valt waarschijnlijk later dit jaar.

Nieuwe biokunstvezel

Groen vertelde ook dat Teijin samen met het Groningse bedrijf BioBTX werkt aan een kunstvezel die geproduceerd wordt uit duurzame grondstoffen.

