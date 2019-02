Kans op grote windmolens langs Duitse grens steeds groter

De kans dat er in de toekomst windmolens komen te staan langs de Duitse grens lijkt steeds groter te worden. De grootste politieke partij in de gemeente Westerwolde, Gemeentebelangen, toont zich namelijk voorstander van die molens.

'Het lijkt ons dat je eigenlijk niet anders kan', zegt Gemeentebelangen-raadslid Ronald Koskamp.

Duitsland

Voor de oplettende lezer: er staan inderdaad al windmolens langs de grens, maar dan aan de Duitse kant. Dat is ook precies de reden dat Koskamp ze aan de Nederlandse kant ook wel ziet komen. 'Ze staan daar al, dus je zou ze daar goed in kunnen passen.'

Toch staat Gemeentebelangen de molens ook weer niet toe te juichen. Maar Westerwolde wil in 2035 energieneutraal zijn, en dan moet je wat. 'Je wilt ook geen verrommeling in het landschap', zegt Koskamp. Hij doelt op een wildgroei van zonneparken en kleine windmolens door de gemeente heen.

'Kleine ingreep'

'En extreem grote zonnevelden zien we ook liever niet. We zijn een agrarische gemeente, en hebben een grote toeristische functie. Die willen we graag behouden. Door met windmolens te werken kan je met een relatief kleine ingreep het open karakter van het landschap behouden.'

Coalitiegenoot tegen

Saillant detail is dat de PvdA, de enige coalitiegenoot van Gemeentebelangen, zich begin februari juist fel tegenstander toonde van hoge windmolens. De partij diende in een raadsvergadering zonder succes een motie in die alle grote windmolens moest tegenhouden.

De PvdA die zich fel keert tegen windmolens, het doet de wenkbrauwen van VVD'er Richard ter Veen fronsen. 'Waarom zou je die grote windmolens uitsluiten? Je hebt er maar zestien nodig, die moeten we hier wel kwijt kunnen.'

'Nee' verkopen

Een officieel besluit over grote windmolens wordt de komende tijd overigens nog niet genomen, en ook de provinciale politiek moet er wat van vinden. Voorlopig verkopen burgemeester en wethouders dan ook 'nee' aan initiatiefnemers van windmolenparken. Die hebben hun oog laten vallen op gebieden bij Bellingwolde, Veelerveen en Sellingen.

Maar een politieke meerderheid voor grote windmolens lijkt zich zo langzamerhand wel af te tekenen in de gemeente. Met als kanttekening dat er wel goed moet worden geluisterd naar omwonenden. Draagvlak is immers belangrijk, ook langs de grens.

