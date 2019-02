Vrouw (23) om het leven gebracht in Leens, man aangehouden (update)

Aan de Van der Munniklaan in Leens is in de nacht van woensdag op donderdag een 23-jarige vrouw om het leven gekomen.

De vrouw werd ernstig gewond aangetroffen in haar woning. Hulpverlening mocht niet meer baten.

De mannelijke bewoner van 30 jaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie doet onderzoek, de man wordt later vandaag verhoord.

De man belde zelf de ambulance. Ambulancepersoneel schakelde de politie in, toen bleek dat het ging om een geweldsincident.

'In de gaten dat het mis was'

Boelo Lubbers, de overbuurman, zag hoe de man 's nachts door de politie werd meegenomen.

'Eerst was er alleen een ambulance, maar even later kwam er allemaal politie aan. Toen had ik wel in de gaten dat er wat mis was. De politie liep in en uit, even later werd de overbuurman met de handen op zijn rug naar een politiewagen gebracht.'

'Heel aardige mensen'

Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen, van buitenlandse komaf. Ze wonen al een aantal jaren in de straat. De kinderen, van 1 en 3, lagen te slapen en zijn elders opgevangen.

Lubbers: 'Heel sociale, aardige mensen. Ze zwaaien en groeten altijd, een heel normaal gezin.'

'Ik krijg het er koud van'

Wouter Korhorn, een andere buurman, hielp het gezin af en toe met klusjes of de taal. 'Dit is wel even schrikken, ik snap er niks van. Ik krijg het er koud van.'

