Lopend Vuur: Het Groninger Forum is een aanwinst voor de stad

Na jaren van bouwen gaat het Groninger Forum in Groningen over een maand of negen open. Directeur Nijdam denkt dat die opening in november zal zijn.

De pers kreeg woensdag een rondleiding, inclusief een kijkje op het dakterras op 44 meter hoogte.

De komst van het Groninger Forum is niet onomstreden. Er ging bijvoorbeeld flink politiek gesteggel aan vooraf. Ook kwamen er strengere eisen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen.

Het totale project aan de Grote Markt kost 260 miljoen euro. Een derde van dat bedrag is voor de bouw, 13 miljoen is nodig voor de inrichting en de rest is voor ontwikkeling van het gebied rondom het Forum, de aankoop van panden en de inrichting van openbare ruimte.

In het pand is straks bijvoorbeeld ruimte voor lezingen, debatten, exposities en het kijken van films. Ook komt bijvoorbeeld de bibliotheek er te zitten.

