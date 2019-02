Zeehondencentrum gaat exposeren over containerramp

'Zodat mensen zich er bewust van zijn dat dit zich heeft afgespeeld in een heel belangrijk gebied, vlak boven Groningen', zegt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum over de expositie.

'Eerbetoon aan de vrijwilligers'

Begin dit jaar sloegen boven de Waddeneilanden meer dan 300 containers van de MSC Zoe overboord. Medewerkers en vrijwilligers van het zeehondencentrum waren volop betrokken bij het opruimen van de aangespoelde rommel uit de opengebarsten containers.

'De ramp zal een lange nasleep kennen, het probleem van afval in zee is waanzinnig groot. En we zijn ongelooflijk geraakt door de hulp van alle vrijwilligers. De expositie is ook een eerbetoon aan hen.'

Afvalkunst

De expositie, die voor de zomer geopend moet worden, zal onder meer een tijdlijn van de ramp en de nasleep daarvan latenj zien. Ook is er ruimte voor kunstwerken, gemaakt van materiaal dat afkomstig is uit de containers.

Kunstenares Maria Koijck werkt daaraan mee. Ze maakte al eerder kunstwerken van afval.

