Pekela noemt uitzending Powned een 'vervelende ervaring'

'Het stond al in de planning om de heer Grievink in het zonnetje te zetten, maar toen kruiste PowNed ons pad.' Dat schrijft de gemeente Pekela op haar website in reactie op een internetfilmpje dat omroep Powned heeft gemaakt.

Theo Grievink heeft jarenlang vanuit zijn scootmobiel vrijwillig rotzooi van de straten in de Pekela's opgeruimd. Hij is onlangs gestopt met deze klus, omdat hij last heeft van reuma.

Erkenning

In het filmpje van Powned zegt Grievink dat hij nooit enige waardering heeft gekregen van de gemeente Pekela. 'Ik heb wel een keer een kerstpakket gekregen, maar dat is geen erkenning', vertelt hij. De presentator van Powned nam Grievink vervolgens mee naar het gemeentehuis van Pekela om een oorkonde op te halen. Maar daar kwamen ze voor een dichte deur te staan.

Na sluitingstijd en zonder afspraak

De gemeente zegt op haar site: 'Zoals elke vrijdag is het gemeentehuis in Pekela om 12:00 uur gesloten. PowNed bezocht het gemeentehuis op het eind van de middag na sluitingstijd en zonder afspraak. Hier waren op dat moment alleen nog medewerkers van de schoonmaak aanwezig. De medewerkers wilden de journalist en de heer Grievink niet buiten laten staan en hebben daarom de deur geopend. Ze hebben aangegeven dat er op dat moment niemand aanwezig was. Vervolgens is de journalist verzocht om op een later moment terug te komen. Toen deze na herhaaldelijke verzoeken niet wilde vertrekken hebben de medewerkers het gebouw afgesloten.'

Bezoekje burgemeester en wethouder

De gemeente vindt het 'vervelend' dat de heer Grievink en de gemeente Pekela op deze manier in het nieuws komen. 'Het was ook een vervelende ervaring voor de betrokken medewerkers', zo staat op de website.

'De gemeente Pekela heeft juist veel waardering voor de inzet van de heer Grievink. We hebben als gemeente altijd veel aandacht voor onze vrijwilligers en alle vrijwilligersinitiatieven. Inmiddels is burgemeester Jaap Kuin bij de heer Grievink langs geweest. Volgende week brengt wethouder Jaap van Mannekes de heer Grievink nog een bezoekje.'

