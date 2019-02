RUG moet bijna 7 ton extra aan Yantai-uren uit eigen zak betalen

Dit blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke bureau Ecorys onder leiding van Leendert Klaassen. 'Er is geen aanwijzing dat medewerkers druk hebben gevoeld om niet alle uren te verantwoorden. Ook is er geen indicatie dat onderwijstaken in het gedrang zijn gekomen. Die zijn vrijwel op normale manier doorgegaan.'

De onderzoekscommissie vindt om deze redenen dat het bestuur geen ernstige verwijten kunnen worden gemaakt. Wel is 'het voorbereidingstraject en de complexiteit onderschat'.

'Hier moeten lessen uit getrokken worden voor de toekomst. Het is betreurenswaardig dat de urenverantwoording niet in één keer goed in jaarrekening is gekomen. Maar gezien de complexiteit is dit niet heel verwonderlijk', aldus Klaassen.

Klaassen richtte tijdens zijn onderzoek meldpunt in om alle signalen op te kunnen vangen. 'Het aantal reacties was minder groot dan aanvankelijk aangenomen'. Uiteindelijk kwamen er 28 meldingen binnen.

Het Yantairapport

Lees HIER het rapport van Ecorys

