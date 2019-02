Kerstverlichting van Vesting Bourtange is gestolen: 'We moeten alles opnieuw kopen'

Het grootste gedeelte van de kerstversiering van de Vesting Bourtange is gestolen. 'We zijn nog aan het tellen, maar we schatten dat we rond de 5000 euro schade hebben. We moeten alles opnieuw kopen', zegt vestingsmanager Hendri Meendering.

De dieven hebben waarschijnlijk in de nacht van zondag op maandag toegeslagen, vermoedt Meendering. 'Ze hebben alle deuren geprobeerd open te breken en zijn uiteindelijk via een raam binnen gekomen.'

Wat is er weg?

Een paar verlichtingsbakken voor de kramen hebben ze laten liggen. 'Dat valt niet mee te nemen. Maar alle koppelstukjes en verlengsnoeren, alles wat normaal op de bruggen hangt, de kerstbomen die op de wallen staan: alle verlichting is weg.'

Koevoeten en zaklantaarns

Wie de daders zijn? 'Geen idee. Er wordt natuurlijk van alles gesuggereerd. Er heeft al een ondernemer gebeld die zegt dat er bij hem een aantal koevoeten en zaklantaarns verkocht zijn de afgelopen weken. Dat past wel bij deze klus', zegt Meendering.

Er is aangifte gedaan bij de politie. 'We houden Marktplaats ook in de gaten.'

Geen zorgen voor Kerst

Meendering maakt zich geen zorgen over de kerstviering van dit jaar. 'Natuurlijk komt dat goed! Dat gaan we redden. Er wordt al gepraat over een crowdfundingactie, misschien is er wel een ondernemer die wat wil sponsoren. We zijn geen armlastige stichting, maar dit is wel een extra uitgave waar we niet op gerekend hebben.'

Lees ook:

- Vesting Bourtange hield in 2017 meer geld over dan verwacht (2018)