De vrachtwagen die maandag bij Uithuizen in een sloot naast de Eemsweg terechtkwam, is daar donderdagochtend uit getakeld.

De vrachtwagen is van een bedrijf uit Macedonië. De chauffeur kwam maandag met de schrik vrij, nadat hij met de combinatie op zijn kant in de sloot beland was.

Met behulp van twee kraanwagens werd de truck weer op de weg gezet.

