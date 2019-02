Tussen wal en schip: gestrande bootbewoner vraagt hulp

Jan Roke krijgt naar eigen zeggen al zeven manden geen uitkering meer. En nu moet zijn woonboot in het Reitdiep ook nog weg. Het water staat hem aan de lippen.

De boot van Jan ligt tegenover de ingang van Reitdiephaven. Hoe dat zo is gekomen? Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zegt Jan. 'Ik was onderweg van Onderdendam naar Groningen, toen ik motorpech kreeg. De reparatie kost 400 euro. Dat kan ik niet betalen, omdat ik geen uitkering heb.'

Verkeersbord

De provincie wil Jan hoe dan ook weg hebben van zijn huidige ligplaats, omdat zijn boot een verkeersbord voor de scheepvaart blokkeert.

Iedereen doet zijn best buiten de lijntjes te kleuren, maar dat valt niet altijd mee Matthé ten Wolde - bestuursadviseur provincie

Jan geeft zich niet zo maar gewonnen. 'Mijn boot is het enige dat ik heb.' Maar zonder geld kom je niet ver. Hij hoopt op een reddingsboei van de gemeente. Maar die geeft tot nu toe niet thuis, zegt Jan. Daarom staat hij donderdag voor het stadhuis op de Grote Markt, met een protestbord.

Op kantoor

Dat heeft effect. Jan wordt 'op kantoor' geroepen door burgemeester Peter den Oudsten. 'Naar omstandigheden heb ik er een goed gevoel bij. Ik hoop dat er een oplossing komt', zegt Jan na afloop van het gesprek.

Achter de schermen is heus wel geprobeerd een oplossing te vinden. Maar bureaucratie is soms een taaie tegenstander. Matthé ten Wolde, bestuursadviseur van de provincie: 'Iedereen doet zijn best buiten de lijntjes te kleuren, maar dat valt niet altijd mee.'

Drie jaar

Ten Wolde voegt nog toe dat Jan voor de provincie geen onbekende is. 'We zijn al ruim drie jaar met hem bezig. Toen hij nog zijn vorige boot had, speelde dit ook al.'

Eigenlijk moest zijn boot vrijdag weg zijn. Maar door op het laatste moment bezwaar te maken tegen dit dwangbevel, krijgt Jan van de provincie nog een week respijt.

Kip en ei

Rest de vraag: hoe krijgt Jan een uitkering? Dat is het bekende kip- en eiverhaal. 'Voor een woonadres heb je een uitkering nodig. En voor een uitkering heb je een woonadres nodig', zegt Ten Wolde.

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat ze naar de situatie van Jan gaat kijken. Verder wil ze geen commentaar geven.