Station Sappemeer-Oost scoort hoog in 'Stationbelevingsmonitor'

95 procent van de reizigers geeft dit station een 7 of hoger. De andere twee stations met zo'n hoge score zijn Schin op Geul en Dalfsen.

Sluiting

Station Sappemeer-Oost wordt overigens bedreigd met sluiting. De provincie Groningen wil het station afbreken als het nieuwe Hoofdstation in Stad klaar is.

Sappemeer-Oost kwam de afgelopen week geregeld in het nieuws vanwege de stationslaper, die daar al een tijdje bivakkeert.

Roodeschool

Station Roodeschool scoort ook opvallend hoog in de lijst. 93 procent van de reizigers geeft dit station een 7 of hoger. In 2014 was dit nog 50 procent. De reden is waarschijnlijk dat Roodeschool een nieuw station heeft gekregen aan de Hooilandseweg.

De trein rijdt vanaf daar door naar het nieuwe noordelijkste station van Nederland: Eemshaven. Dat station is nog niet opgenomen in de Stationsbelevingsmonitor.

Delfzijl-West scoort van alle Groninger stations het laagst op de lijst: 61 procent geeft het een voldoende.

