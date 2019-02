Midden-Groningen begint aan versterking met kopzorgen

De gemeente Midden-Groningen heeft haar plannen klaar voor de versterkingsopgave. Na de zomer kunnen de busjes de dorpen in. 'We beginnen in Overschild', zegt wethouder Anja Woortman.

De gemeente houdt nog wel een slag om de arm met de planning die 'zomaar' een aantal maanden kan afwijken. Er is namelijk nog een aantal onzekerheden.

Er is meer capaciteit voor de inspecties dan voor het doorrekenen daarvan. Daardoor kan het langer duren voordat bewoners hun versterkingsadviezen krijgen. Hoe lang precies is onduidelijk.

Slapeloze nachten

'Zolang je dat niet oplost, blijft het een probleem', zegt Woortman. Op 11 maart praten de aardbevingsgemeenten hierover met gasminister Wiebes (VVD). De wethouder van Midden-Groningen heeft weinig vertrouwen dat het probleem dan is opgelost. 'Daar lig ik wel wakker van', zegt zij.

In de dorpen die het zwaarst worden getroffen, zoals Overschild, Steendam en Tjuchem, wordt er gebiedsgericht versterkt. Dat betekent dat de versterking verder gaat dan alleen de gebouwen. Er wordt ook gekeken naar het opnieuw aanleggen van wegen of andere voorzieningen die het dorp ten goede komen.

Vloeken in de kerk

Gebiedsgericht versterken was lange tijd als vloeken in de kerk bij minister Wiebes. Maar in het laatste gesprek is Wiebes overstag gegaan.

'We hebben de minister goed uitgelegd wat hiervan de meerwaarde is. Dat is tot hem doorgedrongen, want hij heeft aangegeven dat de lokale plannen leidend zijn', zegt Woortman.

Kosten

De regio en de minister moeten nog wel kijken hoe de gebiedsgerichte aanpak wordt betaald. Alle kosten die niet met veiligheid te maken hebben, maar met leefbaarheid, komen uit de zak met geld voor het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Verder worden waar mogelijk ook gebouwen versterkt die geen verhoogd risico hebben, maar waar wel wat mee moet gebeuren. 'Dat moeten we logisch aanpakken. In sommige gevallen moeten we direct een hele straat versterken en niet alleen de huizen in de zwaarste categorie eruit pikken', zegt de wethouder.

Groen licht

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moet nog een finaal oordeel vellen over de versterkingsplannen. 'Daar heb ik alle vertrouwen in', zegt Woortman. 'Het SodM heeft voor nu aangegeven dat het goed genoeg is om mee te beginnen.'

