Worden pootaardappelen straks overbodig?

Moeten boeren die pootaardappelen telen zich straks toeleggen op de teelt van zaad in plaats van knollen? Het is één van de vragen waar Groningse akkerbouwers zich deze week over bogen tijdens een bijeenkomst van de Pootaardappelacademie.

Kwart

De teelt van pootgoed is zeer belangrijk voor de agrarische sector in Groningen en Friesland. Bijna een kwart van alle pootgoed dat wereldwijd wordt geëxporteerd komt uit deze twee provincies.



Zaad

Tijdens de bijeenkomst in Aduard, het kennisplatform over de teelt van aardappelen, werd een doorkijk geschetst naar het jaar 2030. Er werd gesproken over veredeling van pootaardappels, maar ook over het gebruik van zaad in plaats van pootgoed om aardappelen te telen.



Buitenland

Directeur Gerard Backx van het grote pootgoedbedrijf HZPC in Joure ziet vooral in het buitenland kansen voor het gebruik van aardappelzaad, bijvoorbeeld in Afrika en Centraal Azië.

Daar kan door importbeperkingen geen pootgoed naar toe worden geëxporteerd, maar zaad waarschijnlijk wel.

Dat zaad kunnen ze daar zelf opkweken tot hoogwaardig pootgoed, iets wat daar nu nauwelijks voorhanden is. 'Op die manier kunnen we een additionele markt creëren', zegt de directeur van HZPC.



Geen zorgen

Volgens Backx hoeven de pootgoedtelers zich geen zorgen te maken dat het zaad het pootgoed gaat overvleugelen. De plantjes die nu uit de zaadjes komen zijn te zwak om ze in de volle grond te telen. 'Het zal nog tientallen jaren duren voordat er zaad ontwikkeld is dat voldoende robuuste planten voortbrengt.'



'Het duurt nu nog vier, vijf generaties voor een pootaardappel de export in gaat, misschien worden dat één of twee generaties minder. Dan verandert er wel iets aan de pootgoedteelt, maar ik ben niet bang voor het volume.'

