Derde aangifte tegen tatoeëerder in Stad die handen niet thuis hield

Een 45-jarige tatoeëerder uit Tolbert, die ervan verdacht wordt tijdens zijn werk minderjarige meisjes te hebben betast, blijft vast zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen besloten. Donderdag werd duidelijk dat er een derde aangifte tegen de man is gedaan

De zaak werd behandeld tijdens een tweede keer pro forma zitting ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

De man stak zijn hand in de broek van een 17-jarig meisje, terwijl hij een tattoo op haar been zette. Dat gebeurde ruim een jaar geleden in zijn voormalige tattooshop in Groningen. Enkele maanden later betastte ded Stadjer een vrouw, terwijl hij een piercing zette. De afgelopen zomer is er een derde aangifte bij gekomen.

Publiciteit

De advocaat van de man vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis op te heffen. Volgens hem is de derde aangifte gedaan naar aanleiding van de publiciteit rondom deze zaak. Ook betoogde hij dat er een kleine kans is dat de man de fout nog eens begaat. Zijn tattooshop is gesloten.

Niet te verantwoorden

De officier van Justitie neemt het de man extra kwalijk 'dat hij het nodig vond zijn seksueel gerief te botvieren, terwijl hij beroepshalve een tattoo op een gevoelige plek zette.' Volgens hem is het niet aan de maatschappij te verantwoorden zo iemand vrij te laten. De rechter was het hiermee eens. De man is eerder al veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.