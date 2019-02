School en gemeente bieden hulp aan na familiedrama Leens (update)

Voor kinderen van de school waarop een van de twee jonge kinderen zat van de 23-jarige vrouw die in Leens om het leven werd gebracht, is hulp ingeschakeld door de GGD.

De man van de gedode vrouw zit vast, nadat hij in de woning werd aangehouden. De kinderen zijn elders opgevangen.

Het oudste kind ging naar CBS de Regenboog in Leens. 'Er is een brief naar alle ouders en verzorgers gestuurd met de mogelijkheid voor hulp', vertelt Simon van der Wal, directeur-bestuurder van schoolbestuur VCPO Noord-Groningen.

'Enorme schrik voor iedereen'

'Dit heeft grote impact op de mensen, het is een enorme schrik voor iedereen wat er is gebeurd', zegt burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland, die donderdagmorgen in de straat waar het drama zich afspeelde is geweest.

Voor omwonenden die daar behoefte aan hebben, is slachtofferhulp beschikbaar.

Eritrese gemeenschap

De gemeente stelt in Leens een ruimte beschikbaar in het oude gemeentehuis voor andere gezinnen uit Eritrea, het land waar het gezin vandaan kwam.

'Het is een hechte groep mensen, dit heeft veel impact. We ontvangen ze om samen te zijn en hun verdriet te delen', zegt Bolding.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van burgemeester Bolding

