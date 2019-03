Voetbalclub Aduard krijgt eindelijk nieuwe kantine en kleedkamers

Volgens de gemeente wordt de nieuwe accomodatie gasloos en uiterst duurzaam, ondermeer door het gebouw te verwarmen met een warmtepomp.

Op de proef gesteld

Wethouder Elly Pastoor is blij dat het eindelijk zover is, want het geduld van de Aduarder voetballers is lang op de proef gesteld. 'Ik ben blij, maar ik denk dat de club nog veel blijer is dan ik.'

Pastoor: 'De club en de toenmalige gemeente Zuidhorn hadden afgesproken om het gebouw te renoveren, maar dat bleek later niet zo handig. De gemeenteraad had het geld voor de renovatie al gereserveerd, maar toen bleek dat nieuwbouw beter was, moest de gemeenteraad extra geld beschikbaar stellen. Dat hele proces heeft lang geduurd.'

Handen uit de mouwen

Voor de nieuwbouw is 930.000 euro beschikbaar. Van de leden van de club wordt verwacht dat ze ook de handen uit de mouwen steken. Pastoor: 'Ze gaan helpen, daar waar mogelijk mee met de sloop van de huidige kantine en ze gaan helpen met de inrichting van het terrein en het nieuwe gebouw.'

Razend tempo

Wanneer het gebouw klaar is? Pastoor: 'Dat durf ik niet te zeggen, maar we gaan in een razend tempo aan de slag om de accomodatie te bouwen De club heeft er lang genoeg op moeten wachten.'