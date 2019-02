Meterslange muurschildering als klapstuk van opknapbeurt Papiermolen

Nog ruim anderhalve maand en dan gaat openluchtbad De Papiermolen in de stad Groningen weer open. Een van de laatste klussen is het in ere herstellen van de zestig meter lange muurschildering voor de tribune.

Onder leiding van Hilvert Doornkamp startte de opknapbeurt van het zwembad in oktober 2017. Alles loopt nog volgens schema. 'We gaan open dit jaar', lacht Doornkamp. 'Eind april is het klaar.'

'Origineel komt terug'

De komende twee weken werkt Sep Locci aan de meterslange muurschildering. 'Dat is wel een dingetje', zegt Doornkamp. 'Maar of mensen het kennen, weet ik niet. Het is een van de eerste tekeningen geweest die heel lang verborgen is geweest onder zes lagen saus. Dit is het orgineel dat terugkomt.'

Dit is een opdracht die je niet ieder jaar krijgt, zelfs niet iedere vijf jaar Sep Locci - restauratieschilder

Aan Locci de eer om de tekening weer toonbaar te maken voor het publiek. 's Nachts wordt de tekening op de muur geprojecteerd. Locci tekent dit na en begint daarna met achttien kleuren met de invulling. 'Het wordt één fullcolour tekening.'

Voor de restauratieschilder is dit een unieke opdracht, die 'je niet ieder jaar krijgt, zelfs niet iedere vijf jaar'. Opvallend aan de schildering is de opbouw. Waar het nog vrij eenvoudig begint, is de middensectie ineens heel gedetaillieerd.

Grillen van de schilder

'Ik denk dat de degene die de tekening heeft gemaakt vrij rustig is begonnen', aldus Locci. 'Naarmate het vorderde is hij wat driester geworden. Aan het einde zie je dat hij denkt: het is goed geweest. Dan doet hij weer wat rustiger aan.'

Lees ook:

- Grote test voor De Papiermolen: is het zwembad waterdicht?

- Zo ziet de verbouwing van zwembad De Papiermolen eruit