Gedetineerde hangt opnieuw celstraf boven hoofd wegens mishandeling medegevangene

Hij zou een medegedetineerde in augustus 2018 met een scherp voorwerp in zijn nek hebben gestoken.

Zestien hechtingen

Dat gebeurde tijdens het insluiten van het slachtoffer op de begane grond. Een bewaker stond naast hem en zag dat de verdachte van de trap sprong en uithaalde naar het slachtoffer. Het slachtoffer zag een plas bloed op de grond en keek naar boven. Daar stond de verdachte, die een gebalde vuist naar hem opstak.

Het slachtoffer liep een flinke snijwond op in zijn hals. De wond moest met zestien hechtingen worden gedicht.

Verdachte ontkent

De verdachte ontkent alles. Hij zegt dat hij helemaal niet op de begane grond is geweest. 'Ik heb daar 4,5 jaar gezeten. Ik heb problemen gehad met de bewakers. Ik word genaaid, maar ik weet niet hoe', zei hij tegen de rechter. De man, die veelvuldig met politie en justitie in aanraking is geweest, zou de volgende dag vrij komen.

Zwaar lichamelijk letsel

De officier acht het niet bewezen dat de man heeft geprobeerd het slachtoffer met voorbedachten rade om het leven te brengen, omdat er geen steekwapen is gevonden. In de cel van de verdachte lag een afgebroken sleutel, maar uit sporenonderzoek is niet gebleken dat dit het gebruikte wapen is.

Wel staat volgens haar vast, op basis van alle getuigenverklaringen, dat de man geprobeerd heeft zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door een stekende beweging te maken met een puntig voorwerp.

Vrijspraak

De advocaat van de verdachte pleit voor vrijspraak. Volgens hem is er geen enkel hard bewijs dat de man het gedaan heeft. Ook ontbreekt volgens hem elk motief. De twee mannen zouden vriendschappelijk met elkaar omgaan. En zijn cliënt zou de volgende dag naar huis. 'U heeft niet de goede man voor uw neus. Wie het dan wel is, dat weten we niet.'

De advocaat vroeg de rechter ook de voorlopige hechtenis op te heffen. Zij ging daarmee niet akkoord. Ze wil de tijd hebben de zaak breder te bekijken..