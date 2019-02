Schotse hooglanders grazen in dienst van otters en bevers

'Grote beesten hoor', zegt wethouder Jan Jakob Boersma van Midden-Groningen nadat hij de dieren los heeft gelaten. 'Zij houden de boel vrij.'

Hoeveel zijn er nodig?

Vooralsnog denkt de gemeente aan vier Schotse hooglanders genoeg te hebben, maar dit kan nog veranderen, weet Boersma. 'Is het onvoldoende, dan doen we er twee bij. Is het het te veel, en dat zou 's winters kunnen, dan halen we twee weg. Ze kunnen zich hier in elk geval het hele jaar door redden.'

Omwonenden en natuurorganisaties zijn tevreden met de komst van de grazers, aldus Boersma. 'Wandelpaden, bruggetjes, een vissteiger en iets met boten' moeten het gebied uiteindelijk nóg aantrekkelijker maken.