'Containerschip MSC Zoe raakte mogelijk zandbank bij ramptocht over Noordzee'

De ramp van begin januari met de MSC Zoe in de Noordzee is mogelijk veroorzaakt doordat het containerschip een zandbank heeft geraakt. Dat melden meerdere bronnen.

Eén daarvan is de plaatsvervangend directeur Dieter Schmidt van het Havariekommando in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Hij heeft dat laten weten tijdens een milieucommissie van de deelstaatregering in Hannover, zo meldt Schuttevaer, het medium voor de scheepvaart en visserij.

Schmidt zegt niet uit te sluiten dat het reusachtige containerschip in de nacht van 1 op 2 januari de zeebodem heeft geraakt.

Bodem geraakt

Dat laatste wordt bevestigd door oud-burgemeester Albert de Hoop van Ameland, die ook jarenlang voorzitter is geweest van de internationale organisatie van kustgemeenten, KIMO. Ook hij denkt dat het schip de bodem van de vaargeul heeft geraakt.



De MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari een grote hoeveelheid containers Aanvankelijk zouden er 281 in zee zijn terecht gekomen. Het gaat inmiddels om minimaal 345, zo maakte Rijkswaterstaat eerder deze maand bekend.

Een groot deel van de inhoud is in het waddengebied terecht gekomen en voor een deel aangespoeld op de waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland.



De Hoop wijst er op dat de weersomstandigheden in die nacht niet zo slecht waren, dat het enorme grote containerschip hierdoor in de problemen had kunnen komen. Hij is er van overtuigd dat andere factoren een rol hebben gespeeld.

Oceaanreus

'Er zijn mensen die zeggen dat het de zijlingse impact van een golf is geweest. Maar dat kan het niet zijn met dit type schip en deze weersomstandigheden. Dit is een oceaanreus, die tegen veel extremere omstandigheden is bestand. Als je gaat afstrepen, is het raken van een zandbank een heel serieuze optie,' licht De Hoop toe.



De Zoe van rederij MSC is een van de grootste containerschepen ter wereld. Het is een kleine vierhonderd meter lang en zestig meter breed. Het gevaarte heeft een diepgang van zestien meter. Het schip voer in die bewuste nacht door de zogenoemde kleine vaargeul, die het dichtst bij de waddeneilanden ligt. Die is zo'n twintig meter diep.

Enorme krachten

Wanneer zo'n zwaar schip de bodem raakt, kunnen er enorme krachten vrijkomen, benadrukt zowel Schmidt als De Hoop. En dat zou ook de verklaring kunnen zijn voor de ongekende grote hoeveelheid containers die over boord zijn geslagen.



Een onderzoeker die zich al jaren bezighoudt met de veiligheidsmaatregelen rond de grote containerschepen, bevestigt deze conclusie:

'De containers zijn met grof geweld in het middelste deel van het schip gevallen. Dat is een heel sterke aanwijzing dat het schip iets heeft geraakt. Het schip heeft in die vaargeul nog maar een paar meter over. Een zandbanken raken op deze plek is een reële optie,' reageert de onderzoeker, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden.

Hij of zij wil dat niet omdat hij of zij nog wordt gehoord door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die bezig is met een onderzoek naar de ramp met de MSC Zoe.



De Hoop kent weinig twijfel: 'Een schip dat met de grond in aanraking komt, raakt uit het lood. Zo simpel is het. En dat geeft enorme krachten op de containers die aan dek staan. En als ze dan niet allemaal goed vaststaan, dan willen ze wel. Zeker als een door de klap geschrokken stuurman bij voorbeeld ook nog eens aan zijn stuurwiel draait.'

Verwrongen staal

Hij wijst daarbij op de foto's van het rampschip. 'Het is allemaal verwrongen staal. Voornamelijk in het midden van het schip. Als het schip voorwaarts een beweging zou hebben gemaakt, zouden ze niet op deze plek van het schip zijn gevallen.'

'Dan waren alleen containers aan de buitenkant of op de boeg over boord gegaan. Deze beelden duiden toch echt op een fikse klap. En dat past heel goed bij het raken van een of meerdere zandbanken.'



Inmiddels wordt er volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ramp. Dat gebeurt niet alleen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De verwachting is dat beide onderzoeken nog maanden gaan duren.

Tot die tijd willen de betrokken instanties niet reageren.

