'Rappende rechter' wil leven van de muziek: 'Studeren is niet mijn hobby'

Wie jarig is trakteert, vindt de Groninger rapper Nasi-M. Onlangs werd hij twintig en ter gelegenheid daarvan brengt hij een nieuwe track uit. Faka met je leven, heet het lied. Het is de derde single die de rechtenstudent uitbrengt, sinds hij ruim een jaar geleden begon met rappen.

'Faka betekent in jongerentaal: hoe gaat het', vertelt Nasim Soliman, zoals Nasi-M in het echt heet.

'Ik zing: 'Faka met je leven, waarom moet je zo doen, je kunt niet blijven haten'. En daar zeg ik eigenlijk mee dat je niet te negatief moet zijn. Eigenlijk heb ik het ook tegen mezelf.'

Hij herinnert zich hoe hijzelf boos werd bij een optreden, omdat een van de aanwezigen niet lekker meedeed. 'Je kan je beter op het positieve richten, op de dingen die wel goed gaan.'

Protestrap tegen aardgasbevingen

Met Nasi-M lijkt het heel goed te gaan. Ruim een jaar probeert hij nu om als rapper aan de bak te komen. Vorig jaar deed hij van zich horen met een felle protestrap tegen de aardbevingen.

'Het was na de zware aardbeving begin 2018', vertelt Nasi-M er over. 'Ik wilde een statement maken voor de slachtoffers van de gaswinning en tegen de NAM en de Shell enzo.'

Tienduizend streams

Zijn meest gestreamde track is 'Niemand houdt mij tegen', die ook vorig jaar verscheen. 'Het heeft tienduizend streams op Spotify. Die track gaat eigenlijk over mezelf, over dat je niet moet opgeven, dat je vertrouwen moet hebben in wat je wilt.'

Rappende rechter

Maar weet de twintiger wel wat hij wil? Behalve rapper is hij ook student rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

'Rappende rechter', antwoordt hij lachend op wat hij nu eigenlijk wil worden. 'Eerlijk gezegd is studeren niet mijn grootste hobby. Als ik van mijn muziek zou kunnen leven zou ik dat doen. Je moet altijd een plan B hebben, maar ik hoop dat uiteindelijk mijn muziek voor brood op de plank zorgt.'

De nieuwe single Faka is onder meer te vinden op Spotify.



