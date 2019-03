Dierennoodhulp speurt naar filmbeelden van de Kallemooihaan van Schier

Comité Dierennoodhulp is op zoek naar videobeelden die van de Kallemooihaan zijn gemaakt. Tot nu toe hebben meerdere WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) niks opgeleverd.

Elk jaar hangt er als traditie tijdens Pinksteren op Schiermonnikoog drie dagen lang een haan in een mand op achttien meter hoogte.

Kastje naar de muur

Comité Dierennoodhulp vind dit niet kunnen ondanks dat de haan in de gaten wordt gehouden met behulp van videobeelden. Het Comité Dierennoodhulp wil die beelden nu zien.

Maar een WOB-verzoek aan diverse instanties leverde niks op. 'We worden van het kastje naar de muur gestuurd. We weten dat er beelden zijn gemaakt omdat dit door de Kallemooi-commissie wordt beweerd', zegt Sandra van de Werd namens Dierennoodhulp.

Het comité heeft de gemeente, de Kallemooi-commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangeschreven.

We blijven vechten

Dierennoodhulp wil de beelden van de afgelopen jaren bekijken om te zien hoe het met de haan gaat tijdens Kallemooi. 'We vragen niet veel. We willen kijken hoe de haan zich gedraagt.'

'Maar hoe de beelden ook zullen zijn, we blijven vechten tegen het feit dat er een haan zo hoog wordt opgehangen. Het dier heeft stress en angst. Dit is in strijd met de dierenwet', meent Van de Werd.

De zoektocht naar de beelden zet het comité door. Deze week is er opnieuw een brief gestuurd naar de Kallemooi-commissie.

Niet in bezit

De gemeente Schiermonnikoog laat weten niet in bezit te zijn van de beelden en dat de Kallemooi-commissie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de beelden maakt. Dit hoeven niet alleen videobeelden te zijn, maar kunnen ook foto's zijn die via de webcam zijn gemaakt.

Rechtszaak aangespannen

Het comité heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente en de Kallemooi-commissie om het evenement te verbieden. Binnenkort wordt daarvan de uitspraak verwacht.

