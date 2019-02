Arnold Kruiswijk: 'We gaan terug naar Groningen'

De 34-jarige Kruiswijk wil als trainer aan de bak in de voetballerij. 'Op welk niveau en met in leeftijdscategorie is nog niet helemaal duidelijk. Dat ga ik de komende tijd allemaal uitvogelen', aldus de verdediger, die al wel met een trainerscursus bezig is.

Wel duidelijk is dat Kruiswijk met zijn gezin terugkeert naar Groningen. 'Daar wonen mijn familie en onze vrienden. Het is duidelijk dat we daar weer naartoe gaan.'

Het is lastig, want je bent voetballer en ziet elke ochtend die jongens naar buiten gaan Arnold Kruiswijk - stopt als profvoetballer

Geen progressie meer

De rugproblemen houden de in Appingedam opgegroeide Kruiswijk al anderhalf jaar aan de kant. 'Er zit geen progressie meer in het herstel. En dan moet je je afvragen of het nog wel zin heeft om door te gaan met revalideren. Het is lastig, want je bent voetballer en ziet elke ochtend die jongens naar buiten gaan', aldus Kruiswijk.

Hoogtepunten

De bekerwinst met Vitesse in 2017 ziet hij als een van de hoogtepunten in zijn loopbaan. 'Dat was voor ons spelers een geweldig feest, maar ook was het belangrijk voor de club en de supporters'.

Hij kwam behalve voor Vitesse en FC Groningen ook uit voor SC Heerenveen, Roda JC en RSC Anderlecht. In totaal speelde hij 384 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarin hij één keer scoorde.

Arnold Kruijswijk maakte ook het snelste eigen doelpunt in de geschiedenis van de eredivisie. Hij schoot namens FC Groningen tegen Heracles in het seizoen 2006-2007 de bal na negen seconden achter doelman Bas Roorda.