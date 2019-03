Meisje (16) uit Groningen wordt al twee weken vermist

Een 16-jarig meisje uit Groningen wordt sinds 14 februari vermist. De politie heeft via Facebook een opsporingbericht verspreid van het meisje.

Het meisje is 1.67 meter heeft een slank postuur met rossig/blond lang haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een groene winterjas met bontkraag, een lichte spijkerbroek en zwartwitte sneakers.

Mensen die haar hebben gezien of weten waar zij is, kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer, 0900-8844.