Rondje Groningen: Een bijzonder gebaar bij FC Groningen

In dit rondje zien we creatieve, maar ook oude foto's, de politie in actie en een bijzonder gebaar van een voetbalclub voor een trouwe supporter.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) 'Het mag wel eens gezegd worden'

Een supporter deelt dit bijzondere gebaar op Instagram.

2) In beweging

Zo zien we het Emmaviaduct in de Stad niet vaak.

3) Minibus

Het is een grote hobby van Roelof Kerdijk: photoshopjes maken van auto's. Hij maakte een speciale afbeelding voor RTV Noord. Een T2 Volkswagenbus. Dank!

4) Die is er klaar voor

Zo ben je in elk geval niet te laat.

5) Wie staan erop?

Een nostalgische plaat uit Sodom, maar wie staan erop. Iemand een idee?

6) Het komt eraan

Er wordt steeds meer glasvezel aangelegd, ook op het Hogeland. En dat kan voor sommigen niet snel genoeg gaan.

7) Controle

De dagen worden wel langer, maar goede fietsverlichting blijft noodzakelijk. En daarom controleert de politie dus nog op verschillende plekken.

8) Junior ging op reis

Ben je twee weken te voet onderweg geweest om een ritje in de achtbaan van Wildlands te maken, word je in de kraag gevat als je er eindelijk bent... Het overkwam kat Junior die vanuit Zuidlaren aan de wandel ging, op weg naar Emmen.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Aangezien het vrijdag is, zijn we er dus morgen niet. Maar geen zorgen, want mocht je ons echt missen.....we hebben een archief. Goed weekend!