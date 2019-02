Actiegroep wil gemeentehuis van Loppersum slopen. Waarom?

Schokdempers

Het gebouw wordt vanaf komende maand versterkt, omdat het niet aardbevingsbestendig is. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Het gemeentehuis komt op schokdempers te staan.

Als het aan de OnVeiligheidsregio ligt, gaat de miljoenen kostende operatie niet door. Waarom? Vijf vragen aan Henk Spiekman van de actiegroep.

Willen jullie het gemeentehuis van Loppersum echt slopen?

Jazeker. Het gebouw is niet veilig. Het moet versterkt worden voor een bedrag van 3 miljoen euro (dat bedrag is door de NAM en de gemeente níet bevestigd, red.). Na de fusie met de gemeenten Delfzijl en Appingedam is het gebouw overbodig. Dus je steekt een heleboel geld in een gebouw dat over anderhalf jaar niet nodig is. Dat geld kun je ook besteden aan de versterking van huizen in de regio.

Burgemeester Hans Engels liet eerder al weten dat het gemeentehuis niet alleen een plek is voor het ophalen van je paspoort. Het wordt ook gebruikt bij crises en rampen. Snappen jullie dat?

Dat snappen we, maar het is slechts tijdens kantooruren een plek voor mensen om te werken. Maar de leefsituatie is een heel ander begrip. Je huis moet veilig zijn.

Dus de pijn zit 'm er vooral in dat het gemeentehuis wel wordt versterkt, maar de huizen niet?

Ja. ik vind het vreemd dat het de gemeente wel lukt om hun eigen gebouw te versterken, maar dat het voor privépersonen bijna onmogelijk is om je huis te versterken.

Wat willen jullie met deze actie bereiken?

We willen vooral aandacht voor het feit dat versterking voor gewone mensen absoluut niet op gang komt. Het is een godverlaten schande dat de gaswinning gewoon doorgaat, het tempo van de afbouw veel te laag is en risico's voor de bevolking alleen maar toenemen.

Is het niet erg gemakkelijk om op deze manier in de media te komen?

Waarom zouden wij moeilijk gaan doen om in de media te komen? Wij willen niet op al te bloederige serieuze wijze in de media komen. Het moet ook met een beetje een glimlach zijn, want het dossier is al vervelend genoeg. We willen mensen prikkelen om na te denken over manieren waarop je fatsoenlijk met deze problematiek om kan gaan.

Burgemeester Hans Engels liet eerder al weten dat hij de versterking van het gemeentehuis dubbel vindt: 'Dit voelt natuurlijk heel ongemakkelijk.'

'Veel inwoners zitten in een onversterkt en beschadigd huis en hebben weinig zicht op verbetering. Maar het gemeentehuis is meer dan een plek voor alleen je paspoort. Het wordt ook gebruikt bij crises of rampen. Dan moet het veilig zijn', aldus de burgemeester.

