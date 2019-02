Verdachte brandstichtingen Hoogezand blijft voorlopig in de cel

De 44-jarige Marcel S. uit Hoogezand, die wordt verdacht van een serie brandstichtingen in Hoogezand, mag zijn rechtszaak niet in vrijheid afwachten.

Het verzoek van zijn advocaat om S. met een enkelband naar zijn ouders te sturen, wees de rechter donderdag af. Het was de derde pro-formabehandeling van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor 13 mei.

Eerder was er sprak van dat S. kon worden overgeplaatst naar een forensische kliniek, maar dat weigerde hij. Hij wilde niet in een gesloten kliniek worden geplaatst. Overigens is er inmiddels ook geen plek meer voor hem in die kliniek.

Gevaarlijk delict

Het Openbaar Ministerie vindt vrijlating te gevaarlijk, omdat de kans op herhaling te groot is. 'Dat maakt het eng. We hebben hier met een gevaarlijk delict te maken, namelijk pyromanie', aldus de officier van justitie.

De rechter is het hiermee eens: 'De mogelijkheid om hem met een enkelband naar huis te sturen, kan dat herhalingsrisico onvoldoende inperken. De optie om S. naar een kliniek te verplaatsen was er, maar die kans heeft hij aan zich voorbij laten gaan.'

Eén van negen branden bekend

De verdachte zou vorig jaar van mei tot augustus negen keer brand hebben gesticht in de kelder en portiek van het appartementencomplex aan de Ferdinand Bolstraat, waar hij zelf ook woonde. Daarnaast zou hij drie auto's in brand hebben gestoken. De branden veroorzaakten veel onrust in Hoogezand.

Marcel S. heeft één van de negen branden bekend. Hij zei dat hij wilde weten hoe het voelde om brand te stichten.

