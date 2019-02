Medewerkers scholenstichting OPOS zeggen vertrouwen op in Raad van Toezicht

Onderwijsvakbond Aob heeft donderdag een manifest aan wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen aangeboden, dat is ondertekend door 64 van de tachtig medewerkers.

Slepende bestuurscrisis

Stichting OPOS, verantwoordelijk voor basisschoolonderwijs in onder meer Slochteren, Harkstede en Siddeburen, gaat al maanden gebukt onder een slepende bestuurscrisis. Volgens de bezorgde leerkrachten en schooldirecteuren staat daardoor de 'onderwijskwaliteit onder druk'.

Volgens de opstellers van het manifest werkt de onrust op het bestuurlijk niveau door op de leraren en het onderwijs. 'Er wordt niets meer geregeld, scholen hebben geen directeur meer en dit zorgt ervoor dat wij te lang onder hoge druk ons werk moeten doen!'

'Ja wat ik ermee ga doen....'

Wethouder Drenth (CDA) van Midden-Groningen heeft het manifest in ontvangst genomen uit handen van vakbondsbestuurder Hayo Bolken en een delegatie van de medewerkers van OPOS. De Raad van Toezicht was niet bij die bijeenkomst. Of de wethouder ook daadwerkelijk iets gaat doen met het manifest is te betwijfelen.

'Ja, wat ga ik ermee doen...', reageert hij. 'Ze moeten het toch aan iemand geven. Dat is voor hun ook even zoeken, maar de gemeente staat op afstand.' Daarmee doelt Drenth op het feit dat zijn invloed op de stichting beperkt is. De gemeente kan bijvoorbeeld de Raad van Toezicht niet ontslaan.

Fuseren met andere stichtingen

Maar de wethouder zit wel regelmatig om tafel met de Raad van Toezicht. 'Dwingen kan ik niemand, want ik heb formeel geen middelen. Maar ik merk dat ik serieus word genomen als wethouder en die positie probeer ik te benutten.'

Drenth ziet OPOS het liefst fuseren met twee andere stichtingen in Midden-Groningen. 'Samenwerking met OPRON en Stichting Ultiem heeft breed draagvlak onder de schooldirecteuren en ook die besturen zien dat wel zitten.'

Geen gelopen race

Maar een fusie is geen gelopen race. De Raad van Toezicht van OPOS wil volgens Drenth 'wel werken aan een intensievere samenwerking', maar volgens woordvoerder Hilde Gerlofs is 'een fusie niet waar OPOS op koerst.'

Toch is een fusie voor de wethouder 'echt de weg om te gaan'. 'Maar het moet geen flitsfusie zijn omdat het nu crisis is. Het is meer een stip op de horizon, en er ligt een proces onder waar we jaren aan moeten werken.'

Betreurenswaardig

De Raad van Toezicht noemt het manifest van de medewerkers van OPOS 'erg jammer en betreurenswaardig'. De woordvoerder laat weten dat deze week de zoektocht naar een interim-bestuurder klaar is. .