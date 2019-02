In de Nieuwe Ebbingestraat in de Stad zijn donderdag verschillende invallen gedaan in onder meer kapperswinkels schoonheidsalon en massagesalons.

Het ging om een gecoördineerde actie van de politie, de gemeente Groningen en de belastingdienst.

Het doel van de actie is om te kijken of er geen misstanden plaatsvinden in deze zaken. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.