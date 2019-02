Wereldwakeboardtopper Sanne Meijer overweegt over te stappen naar andere sport

Sanne Meijer uit Bellingwolde heeft al meerdere wereldtitels in het wakeboarden op zak en afgelopen weekend werd ze nog tweede op het WK in Argentinië. Nu overweegt ze over te stappen naar een andere sport.

Dat heeft alles te maken met het feit dat het cable-wakeboarding, de sport die de 22-jarige wereldtopper beoefent, niet is aangewezen als Olympische sport voor de Spelen van 2024 in Parijs.

Breakdance

Cable-wakeboarding is zeg maar snowboarden op het water. De wakeboarder die op een 'plank' staat wordt voortgetrokken via een sleep aan een kabelbaan en moet op het water allerlei oefeningen uitvoeren die beoordeeld worden door een jury.

In plaats daarvan heeft breakdance wel een aanwijzing gekregen. Voor Meijer - net terug van het WK in Argentinië - zijn de druiven zuur. 'Je leeft helemaal voor je sport. Het is de ultieme droom om uit te komen op de Olympische Spelen. En nu dit. Een bittere teleurstelling'.

Naar Parijs geweest

Meijer is al jaren bezig met de Olympische aanwijzing. 'We zijn nog naar Parijs geweest voor een presentatie bij het Olympisch Comité. Iedereen was enthousiast. Als je dan hoort dat breakdance wel heen mag en die hebben niet eens een presentatie gegeven'.

Toch houdt ze hoop. In 2020 worden de sporten voor Parijs definitief. 'Dus het kan nog wel'. Maar als het toch niet zo mag zijn, wil ze overstappen naar kyteboarden (bij deze sport wordt de sporter voortgetrokken door een grote vlieger).

Stap ik over

'Kyteboarden wordt mogelijk wel Olympisch. Als dat gebeurt en wakeboard niet, stap ik denk ik over'. Of dat daadwerkelijk gebeurt, moet de toekomst uitwijzen. De teleurstelling druipt er nu in ieder geval van af bij Sanne Meijer.