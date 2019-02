Wethouder van Midden-Groningen mag buiten gemeente blijven wonen

Verschuren mag in Stad blijven wonen (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Wethouder Peter Verschuren (SP) van de gemeente Midden-Groningen mag buiten die gemeente blijven wonen. Verschuren woont in de Stad.

De oppositiepartijen in Midden-Groningen grepen donderdagavond hun kans om hun ongenoegen te uiten over de woonplaats van de wethouder, maar zonder resultaat.

Waarom een ontheffing? Wethouders moeten in principe in de gemeente wonen waarvan ze bestuurder zijn. Met een 'ontheffing van de woonplaatsvereiste' kan de gemeenteraad een wethouder voor de periode van maximaal één jaar toestemming geven om buiten de eigen gemeente te wonen. Overigens is het de bedoeling dat de gemeenteraad wethouders straks voor onbepaalde tijd een ontheffing kan verlenen, en niet meer voor een periode van één jaar. De Eerste Kamer moet echter nog over die wetswijziging stemmen.



Bijzondere omstandigheden

Gemeentebelangen is tegen de ontheffing van de woonplaatsvereiste van Verschuren. 'Dat hebben we vorig jaar ook al aangegeven', zegt raadslid Markus Ploeger.

'De reden dat we niet instemmen is dat niet het duidelijk is wat de bijzondere omstandigheden zijn om Verschuren buiten Midden-Groningen te laten wonen.'

Verschuren gaf vorig jaar aan dat zijn partner niet naar Midden-Groningen wilde verhuizen, en hij daarmee instemt.

Tijdelijk

Leefbaar Midden Groningen vindt de ontheffing vooral een tijdelijke oplossing, en zegt dat er van tijdelijkheid in het geval van Verschuren geen sprake is. 'Tijdelijk is tijdelijk, en niet eeuwig', is de stelling van raadslid Nette Kruzenga.

'Een beetje bedroefd'

Coalitiepartij ChristenUnie stemde, net als PvdA, SP, CDA, VVD en GroenLinks-raadslid Mariët Bosman wel in met de woonplaats van Verschuren. Dat gebeurde wel met de nodige pijn in het hart: raadslid Marco Metscher van de ChristenUnie liet weten 'wel een beetje bedroefd te zijn' dat de SP-wethouder niet in de gemeente wil wonen.

Burgemeester ook geen inwoner

Overigens is Peter Verschuren niet het enige collegelid van Midden-Groningen dat niet in de eigen gemeente woont. Ook burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft nog altijd geen huis in de gemeente.

Hoogendoorn woont nog in Wezep (gemeente Oldebroek). Van die gemeente was hij voor Midden-Groningen burgemeester. Mocht Hoogendoorn op 11 juli aanstaande nog steeds geen nieuw huis hebben, dan beslist commissaris van de Koning René Paas of hij nog een jaar buiten Midden-Groningen mag blijven wonen.

