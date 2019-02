Ambassadeur Pete over onze bedrijven: 'They look like globally competitive'

Amerikaans ambassadeur Pete Hoekstra was even terug op zijn geboortegrond bij een werkbezoek aan Delfzijl en Eemshaven. En hij stak meteen de loftrompet af over de bedrijven in de Groningse havens.

'They look like globally competitive'. De bedrijven kunnen de concurrentie aan met de rest van de wereld.

Geboren in Groningen

Hoekstra is geboren in Groningen en vertrok op zijn derde met zijn ouders naar The States. Na vele politieke omzwervingen kreeg hij van president Donald Trump het ambassadeurschap in Nederland in de schoot geworpen.

In de Groningse zeehavens zag de ambassadeur dat de bedrijven innovatief waren en met name op het gebied van groene energie. De oud-Groninger vond dat er wel handel in het verschiet lag tussen de Amerikaanse bedrijven en die in de Eemshaven en Delfzijl.

Eerst winst

Gedeputeerde Patrick Brouns was er blij mee: 'Binnenkort mogen we naar een handelsconferentie waar ook Amerikaanse investeerders komen. Dat is de eerste winst'.

Brouns hoorde ook van Hoekstra dat de groene en innovatieve plannen alhier ook wel in het straatje liggen van de bedrijven aan de andere kant van de oceaan. Hoekstra is blij met de relatie tussen zijn Amerika en Nederland.

Tweehonderd jaar

Het is hier een goede plek voor handel. Dat weten we want we doen dat al tweehonderd jaar', aldus een positieve Pete Hoekstra die nog steeds een klein mondje Nederlands sprak.