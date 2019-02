Noord-Nederland wil 600 miljoen euro van Rijk voor waterstofeconomie

Er is de komende zes jaar zeshonderd miljoen euro van het Rijk nodig om de waterstofeconomie in Groningen en Drenthe op gang te brengen.

CO2

Dat staat in de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland die donderdagavond in Groningen gepresenteerd werd. Door het gebruik van waterstof dat met groene energie is gemaakt wordt de uitstoot van het schadelijke CO2 gas sterk verminderd.

Bij uitstek geschikt

De noordelijke regio is volgens de initiatiefnemers bij uitstek geschikt voor de productie van groene waterstof:

Er komt veel stroom van windparken op zee aan land, er komt groene energie uit Denemarken en Noorwegen binnen, er zijn voldoende mogelijkheden om waterstof op te slaan en af te voeren en er is veel industrie die de waterstof als grondstof kan gebruiken.

Negentien bedrijven

In die agenda werken negentien bedrijven en de provincies Groningen en Drenthe samen aan het realiseren 33 projecten op het gebied van waterstof. Het gaat niet alleen om de opwekking van waterstof, maar ook om transport, opslag en toepassing.

2,8 miljard euro

De deelnemende bedrijven zijn bereid om tot 2030 samen 2,8 miljard euro te investeren. Uiteindelijk moet het dan mogelijk zijn om waterstof op een zodanige schaal te maken dat het commercieel aantrekkelijk is. Om de onrendabele aanloop mogelijk te maken is de 600 miljoen euro van het Rijk nodig.

Brouns

Gedeputeerde Patrick Brouns (Economische Zaken) van de provincie Groningen verwacht dat het mogelijk moet zijn dat geld los te peuteren: 'Ik ben er van overtuigd dat er voor goede plannen mensen te vinden zijn die er ook geld voor vrij willen maken'.