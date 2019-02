Overvallers van Aldi in Delfzijl komen niet op vrije voeten

Drie mannen uit Rotterdam, Alkmaar en Delfzijl die verdacht worden van een gewapende overval op de Aldi in De Wending in Delfzijl, worden niet in vrijheid gesteld.

Ze overvielen de supermarkt op 23 november 2018, bedreigden het personeel met een pistool en maakten vierduizend euro buit.

In een badkamer

De mannen werden kort na de overval door de politie rokend aangetroffen in een gesloten badkamer in een woning in Delfzijl, waar ook geld en wapens werden aangetroffen. Hun dna werd op de spullen gevonden. Ook legden camera's de drie overvallers vast.

Opheffing hechtenis

Twee van de drie verdachten waren donderdag aanwezig tijdens de pro-formazaak. Ze beweerden beide dat ze niets met de overval te maken hebben. De advocaten van de mannen pleitten voor opheffing van de voorlopige hechtenis. Onder meer omdat op camerabeelden niet duidelijk te zien zou zijn dat het om de drie mannen gaat.

'Aldi-afspraak'

Maar de officier twijfelt niet: de mannen zijn schuldig. Dat de kwaliteit van de beelden niet optimaal is, betekent volgens hem niet dat deze mensen honderd procent uitgesloten kunnen worden.

'Ze passen wel degelijk in het signalement.' Hij wijst erop dat één van de verdachten zelfs 'Aldi-afspraak' in de agenda van zijn telefoon had staan. 'Alleen het woordje overval ontbrak nog', sprak de officier.

Verdenking groot

De rechter was het met hem eens. 'Er moet gekeken worden naar het samenspel van factoren. Dat maakt dat de verdenking groot is.'

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt in mei.