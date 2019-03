Nieuw gemeentehuis Midden-Groningen: niet alle ambtenaren hebben een plek

'Een royale hal, met een mooi ontwerp voor loketten.' Je kan er als inwoner van Midden-Groningen straks zomaar naar binnen lopen. En je komt dan niet langs op een gerenoveerd treinstation, maar in het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand.

Het nieuwe gemeentehuis wordt tegen het al gebouwde gedeelte van het Kielzog aan gebouwd. In dat deel zit onder andere het theater. Nu staat het oude gemeentehuis van de voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer er nog naast, maar dat wordt komende zomer met de grond gelijk gemaakt.

Niet alle ambtenaren krijgen plek

Wie denkt dat voor de ongeveer 28 miljoen die het gemeentehuis kost alle ambtenaren een eigen plek krijgen, komt bedrogen uit. 'Er komen flexplekken', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. 'We hebben daarom veel minder werkplekken nodig. Voor iedere medewerker is er 0,7 plek.'

Hoogendoorn gaat er wel vanuit dat er genoeg plek is voor iedereen. 'Al houden we het gemeentehuis in Slochteren voor de helft aan, omdat we extra werkzaamheden hebben als gevolg van de aardbevingsopgave. Dat zorgt ervoor dat je voor een aantal jaren extra werkplekken nodig hebt.'

Oude gemeentehuizen zijn af

De oude gemeentehuizen behouden is volgens de burgemeester geen optie. Langer gebruikmaken van het oude gemeentehuis van Hoogezand noemt Hoogendoorn zelfs 'niet verantwoord'. 'Qua brandveiligheid en klimaatbeheersing, maar ook ARBO-technisch is het niet verantwoord.'

Opbrengst verkoop niet meegerekend

De opbrengst van de eventuele uiteindelijke verkoop van het huidige gemeentehuis in Slochteren is overigens nog niet meegerekend in de 28 miljoen, de kosten van het nieuwe gemeentehuis. 'Het brengt straks wat op, maar die opbrengst hebben we buiten beschouwing gelaten omdat we eerlijk willen houden wat het financiële plaatje is.'

Het gemeentehuis in Muntendam wordt in principe gesloopt zodra het nieuwe gemeentehuis er staat. De gemeente wil het huis eind 2020 of begin 2021 in gebruik nemen.

En of de kosten nog kunnen stijgen? Hoogendoorn hoopt van niet. 'We blijven er bovenop zitten om het bij 28 miljoen te laten.'

