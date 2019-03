PvdA eist creatieve oplossing tegen vierdaagse lesweek

Bowlen, judoles of een bezoek aan een museum. De PvdA wil dat gemeenten en onderwijsorganisatie RENN4 met creatieve oplossingen komen om vierdaagse schoolweken te voorkomen.

Door een tekort aan leraren heeft RENN4 op een aantal scholen een vierdaagse lesweek ingevoerd.

Het ging om het Diamant College in Groningen, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, en De Delta in Appingedam, een school voor speciaal basisonderwijs.

Ten einde raad

Volgens de organisatie is het tekort zo groot, dat een dag minder school de enige oplossing was. Dat levert volgens PvdA-raadslid Henk ten Brinke uit Delfzijl veel problemen op voor ouders:

'Het gaat om kinderen met een beperking tussen de 11 en 18 jaar. Daar zit je in één keer mee thuis. Ouders zijn ten einde raad en moeten ineens van alles regelen. Sommigen overwegen zelfs ontslag te nemen.'

Tijdelijke oplossing

Samen met de PVV stelt de partij voor dat gemeenten en RENN4 zoeken naar tijdelijke oplossingen om kinderen vijf dagen onderdak te kunnen bieden: 'Denk bijvoorbeeld aan een paar lessen vechtsport of een middagje bowlen. Er zijn genoeg verenigingen en ondernemers die willen helpen', zegt Ten Brinke.

Bijna de hele gemeenteraad was het hier donderdagavond mee eens, met uitzondering van de Seniorenpartij Delfzijl. De gemeente gaat nu samen met Appingedam, Loppersum en de betreffende scholen kijken naar tijdelijke, creatieve oplossingen.

De PvdA in de Tweede Kamer had ook al vragen gesteld over de kwestie.

