Hanzehogeschool gaat samenwerken met Hogeschool van Amsterdam

Zo begint de Amsterdamse hogeschool de IT Academy Amsterdam, naar het voorbeeld van de IT Academy Noord-Nederland. Daarin zijn de afgelopen jaren 1500 mensen opgeleid tot IT professional.

Omscholing

Omgekeerd neemt de Hanzehogeschool het project 'Make it Work' over van Amsterdam.

In dat project krijgen afgestudeerden in het hoger onderwijs een elf maanden durende omscholing tot IT'er.

