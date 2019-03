Landbouw Vakbeurs verhuist van Assen naar Groningen

De Landbouw Vakbeurs vindt voortaan niet meer plaats in de Expo Assen, de voormalige TT-Hall, maar in MartiniPlaza.

De Landbouw Vakbeurs is met meer dan driehonderd deelnemers een belangrijke agrarische beurs in het noorden.

Te weinig parkeerplek

De organisatie ziet geen heil meer in verdere exploitatie in Assen, omdat er niet kan worden uitgebreid. Ook de parkeergelegenheid is daar onvoldoende.

Meer mogelijkheden

In Groningen zijn de mogelijkheden veel ruimer, vindt de organisatie, onder meer omdat er gelijktijdig met de beurs ook congressen, presentaties en excursies kunnen plaatsvinden.

Ook heeft Groningen op het gebied van cultuur en entertainment veel meer te bieden dan Assen.

Wanneer is de beurs?

De Landbouw Vakbeurs in Groningen vindt plaats op 21, 22 en 23 januari 2020.

Lees ook:

- Bandenprikker actief tijdens Landbouw Vakbeurs: 'Wat bezielt je dan?' (2017)