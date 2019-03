Lopend Vuur: Carnaval? Aan mijn lijf geen polonaise

Ook in onze provincie wordt op enkele plaatsen carnaval gevierd. In Ter Apel en Kloosterburen bijvoorbeeld.

Is het ook iets voor jou? Of doe je liever wat anders?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de app van Instagram in de Stories.

Groninger Forum: aanwinst, of niet?

'Het Groninger Forum is een aanwinst voor de stad', was donderdag ons Lopend Vuur. De meerderheid vindt van niet, want 74 procent koos voor oneens. De overige 26 procent was het eens met de stelling.