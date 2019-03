Eurosonic staat volgend jaar in teken van Zwitserse muziek

Het festival focust zich iedere editie op een ander Europees land. 'Zwitserland is niet alleen de thuisbasis van een zeer actieve en creatieve artistieke scene, het heeft de hoogste festivaldichtheid ter wereld en een levendige platenindustrie', zegt Jean Zuber, die namens Swiss Music Export bij de organisatie is betrokken.

Culturele diversiteit

'We kunnen ons nauwelijks een creatiever tijdperk in de Zwitserse muziek herinneren en we zijn verheugd om ons volgend jaar in Groningen te presenteren.'

Volgens ESNS-programmeur Robert Meijerink onderscheidt Zwitserland zich door 'de culturele diversiteit in een zeer eclectische muziekscene die de afgelopen jaren furore heeft gemaakt'.

ESNS vindt volgend jaar plaats van 15 tot en met 18 januari in Groningen. Het festival bestaat uit een conferentie en optredens en richt zich op Europese popmuziek.

