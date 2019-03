Herbouw start zeven jaar na grote brand: 'Ik voel me euforisch'

Na zeven jaar is de herbouw in de Steentilstraat gestart (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Met 52 palen van ruim 10 meter die de grond in worden gestampt, wordt vrijdag het startsein gegeven voor de herbouw van de afgebrande panden in de Steentilstraat in Groningen.

Zeven jaar geleden verwoestte een brand daar meerdere panden. Onder meer Ferwerda Fietsen en slagerij Van Dijk gingen in vlammen op.

Wortels

Nu, zeven jaar later, gaat de herbouw van start. Met dus die 52 palen die de grond in gaan. 'Ik zie het als wortels, die een verankering bieden in deze straat. Voor de afgelopen 150 jaar die is verstreken, zodat die ook voor de komende 150 jaar bestendigd blijft´, vertelt pandeigenaar Rieks Kroon.

Hij is het naar eigen zeggen aan zijn stand verplicht om de slagerij in de Steentilstraat nieuw leven in te blazen. 'Als je een reputatie hebt sinds 1870, dan heb je ook een verplichting aan de naam, dat je het goed blijft dragen net als je voorouders deden en zoals ook je kinderen hopelijk doen.'

Volhardend

Dat het vrijdag echt zover is, geeft Kroon naar eigen zeggen een euforisch gevoel. 'De gemeente trekt behoorlijk de teugels aan qua vergunningen. En dat is goed. Maar ik ben volhardend geweest en het is gelukt. Het geeft een tevreden gevoel om na 3,5 jaar een vergunning te krijgen.'

Beneden komt een slagerij, met daarnaast een pattiserie. Erboven komen elf appartementen, bedoeld voor bijvoorbeeld promovendi.

Geduld

Een datum voor de oplevering wil Kroon niet geven. 'Ik stel geen datum, wij werken ernaar om misschien over anderhalf jaar klaar te zijn. Maar ik noem geen datum, waarom zou ik dat doen? Ik heb al zoveel geduld getoond, dit kan er ook nog wel bij. Ik wil straks tevreden en blij de zaak weer openen.'

Lees ook:

- Sloop Ferwerdapanden na vijf jaar begonnen

- Brand dupeert ook ondernemers in Steentilstraat

- Slager Van Dijk ontredderd na brand in slagerij Steentilstraat