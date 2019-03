DWDW: Over bijzondere reizigers en een terreurverdachte

Tijdens het mooie weer van afgelopen week iets minder vaak op de site of app van RTV Noord gekeken? Geen probleem, in Dit Was De Week praten we je weer helemaal bij.

In deze wekelijkse rubriek vind je elke zaterdag een greep uit het belangrijkste nieuws.

Weerrecords

We kunnen er niet omheen: het was uitzonderlijk warm deze week. Velen genoten dan ook van het zonnetje. De jas kon thuisblijven, terrasjes stroomden vol. Wat een verschil met een jaar geleden!

Het mooie weer zorgde bovendien voor een record. Al is het niet alleen maar goed nieuws. Natuurorganisaties vrezen voor grote veranderingen.

Nieuwe technische man bij de FC

Het was al aangekondigd, maar maandag was het moment echt daar: Mark-Jan Fledderus werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur bij FC Groningen. En dat terwijl hij pas een jaar ervaring heeft, als technisch manager bij Heracles Almelo. Dat hield de club en hemzelf niet tegen, zo vertelde hij bij zijn presentatie.

De reacties op zijn aanstelling waren gemengd:

- 'Fledderus durft gewaagde keuzes te maken'

- John de Jonge: 'Met Fledderus neem je een risico'

Hoofdpijndossier

Het wordt zo langzamerhand een kat-en-muisspel zonder einde: de strijd tussen de stationslaper op Sappemeer-Oost en de gemeente en vervoersorganisaties. Die willen de man daar weg hebben, zelf piekert hij er niet over.

Coming to America

Wie juist wel op weg is, is de zesjarige Geuko uit Winschoten. Samen met vader Gert Jan van Lange is het zieke jongetje naar Amerika vertrokken voor een speciale behandeling. De weg ernaar toe was lang. Letterlijk.

Terrorisme-verdachte opgepakt

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat een man uit Groningen is opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De man zat al een aantal weken in een boerderij in het Overijsselse De Lutte. Daar hadden ze geen idee van de achtergrond van de man: 'Het was een hele correcte vent.'

Lees ook:

- Een terreurverdachte uit Groningen: hoe komen instanties zo iemand op het spoor?

Reuring aan de RUG

De gemoederen liepen hoog op afgelopen donderdag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder deze week had de universiteit besloten om de extra kosten voor de campus in het Chinese Yantai uit eigen zak te betalen.

Het ging om een bedrag van bijna zeven ton. En dat schoot partijen in de Universiteitsraad in het verkeerde keelgat. Er vielen dan ook harde woorden tijdens de vergadering. Consequenties had het tot nu toe niet.

Kinderarts met losse handjes

Stadjer Hent Hamming komt met een opmerkelijke voorstelling op de planken: zijn eigen jeugd, die gekenmerkt werd door mishandeling. Zijn vader, de bekende kinderarts Dick Hamming sloeg hem geregeld bont en blauw. Het feit dat zijn moeder al die jaren wegkeek en zelfs op hoge leeftijd het huiselijk geweld bagatelliseerde, was voor Hent aanleiding een voorstelling te maken:

- De agressieve keerzijde van een charmante kinderarts

- Volle zalen voor 'mishandelingsmonoloog' over agressieve kinderarts