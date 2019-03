FC Groningen zonder Memisevic tegen VVV-Venlo

Samir Memisevic ontbreekt zondagmiddag als FC Groningen thuis aantreedt tegen VVV-Venlo. De Bosniër is geblesseerd.

Memisevic is dit seizoen een vaste kracht in de basis van de FC. Donderdag verliet hij de training met een blessure, vrijdag stond hij niet op het veld.

Trainer Danny Buijs moet door de afwezigheid van Memisevic puzzelen. Hij heeft verschillende opties, maar Mo El Hankouri en Iliass Bel Hassani lijken favoriet om de basisplek die is vrijgekomen in te nemen.

Ook Warmerdam ontbreekt

Django Warmerdam ontbreekt zondag ook, net als de vorige wedstrijden. Hij is nog niet weer aangesloten bij de groepstraining.

'VVV is stugge ploeg'

'We willen graag hetzelfde laten zien als in de wedstrijd tegen Feyenoord', zegt Buijs. Twee weken geleden wonnen de Groningers thuis met 1-0 van de vijftienvoudig landskampioen.

'VVV is een stugge, fysieke ploeg', schat Buijs het spel van de Limburgers in. 'Ze zijn goed in de lange bal met de lange spits Mlapa voorin.'

FC Groningen Live

FC Groningen - VVV-Venlo begint zondagmiddag om 14:30 uur, in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De uitzending van FC Groningen Live begint om 14:00 uur.

Niiwino Geertsema is de presentator, Azing Griever is analist. Verslaggever Stefan Bleeker doet vanuit het stadion verslag.

Lees ook:

- Slordig FC Groningen moet in Breda de punten delen met NAC