Hoe een idee in tien jaar tijd een miljoenenbedrijf werd

In tien jaar tijd van een schuurtje in Blijham naar een grote bedrijfsruimte van 10.000 vierkante meter. Dat is in een notendop het verhaal van het bedrijf Droginet.

Nu nog gevestigd in Oude Pekela, maar in de loop van het jaar de verhuizing naar Winschoten om meer dan 60.000 drogisterijartikelen een betere plek te geven.



Stacaravans

Aan de rand van Oude Pekela aan de Turfweg wordt in het huidige onderkomen iedere vierkante centimeter gebruikt om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Op de werkvloer krioelen de orderpikkers door elkaar heen en ze zijn inmiddels met zoveel dat ze de marketingmedewerkers zelfs naar buiten verdrongen hebben.

Die zitten in stacaravans elders op het terrein. De 2600 beschikbare vierkante meters zijn onderhand veel te krap en belemmeren de groei.

Onstuimig

Droginet regelt voor webshops de verzending van vooral drogisterijartikelen naar klanten. Het bedrijf heeft te maken met een onstuimige groei. De stellingen om de potjes, pilletjes en tubetjes te herbergen waren niet aan te slepen.

De afgelopen jaren groeide Droginet jaarlijks met dertig tot veertig procent. Dat resulteerde in een omzet van 23 miljoen euro in 2018 met 150 medewerkers op de loonlijst. Dagelijks gaan ongeveer 1500 pakketten de deur uit.



In de schuur

Jos Mekkering is de geestelijk vader van het succes. Hij was actief in de handel van supplementen en van daaruit werd Droginet bedacht. In 2009 werd de schuur van hun woning in Blijham ingericht en via een fysieke winkel in Hoogezand begonnen Mekkering en zijn partner Brenda Warmels in 2010 met hun eerste webwinkel, Koopjesdrogisterij.nl.

Jos is de man van het op- en uitbouwen, de financiële bril en van de visie. Ik bouw de lagen eronder Brenda Warmels - Directeur Droginet

Flinke groei

Snel kwamen er meer eigen webwinkels bij en werden bestellingen voor andere webshops uitgeleverd. Daarmee schoot de groei flink in gang. 'Jos is de man van het op- en uitbouwen, de financiële bril en van de visie. Ik bouw de lagen eronder', zo vat Warmels de rolverdeling samen.

In 2015 werd Regina Koning Hettema als freelancer ingevlogen. Sinds januari 2017 is ze in dienst als directeur marketing bij Koopjesdrogisterij.nl. Met z'n drieën vormen ze de directie. 'Ik toets bij de klant waar hij of zij blij van wordt en zo vormen we een geheel.'

'Adagium van Jos'

Snel groeien is mooi, maar als de organisatie het niet aan kan, is het een bedreiging. 'Het is inderdaad de grootste uitdaging die er is. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan', zegt Warmels.

'Het adagium van Jos is eerst verdienen en dan uitgeven. Soms moet je wel dingen voorfinancieren. Kijk bijvoorbeeld naar de aanstaande verhuizing', voegt Koning Hettema eraan toe.



Focus

Het gaat daarnaast om focussen. 'Focus brengt groei', concludeert Warmels. 'En we laten ons niet gek maken. Het is bij ons niet voor 00.00 uur besteld, de volgende dag geleverd. Wij leveren tussen de één en drie werkdagen.'

Marketing directeur Koning Hettema hierover: 'Je kunt gewoon niet alles op voorraad hebben. Dat is niet te betalen, daar moet je rekening mee houden. Of neem 'gratis verzenden', dat zijn onverstandige keuzes.'



Invloed van groei

Welke invloed de groei op de organisatie is een voortdurend punt van aandacht voor de directie. Dat is een natuurlijk proces, vertelt Koning Hettema. 'Het gaat min of meer organisch. Zijn de afdelingen nog voldoende capabel? Brenda deed bijvoorbeeld het personele deel. Dat werd te veel en dus haal je iemand in huis. Zo werkt het met andere processen ook.'

Processen monitoren

Om grip te houden is 'meten is weten' belangrijk. Warmels is in de directie degene die zich met de logistieke processen bezighoudt.

'Het wordt inderdaad steeds belangrijker om op ieder moment van de dag zicht te hebben op de bedrijfsvoering. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een managementinformatiesysteem om alle processen nog beter te kunnen monitoren.'



Het succes van het succes?

Blijft de vraag waarin het succes van het bedrijfsconcept van Droginet gezocht moet worden? Warmels begint. 'Het heeft deels te maken met de diepte van ons assortiment, waardoor we veel diversiteit hebben.'

De omvang levert ons een blijvend inkoopvoordeel op en zo zijn we voordeliger dan anderen Regina Koning-Hettema - Marketing directeur Koopjesdrogisterij.nl

Inkoopvoordeel

Koning Hettema voegt daar iets wezenlijks aan toe. 'In het begin waren er weinig partijen op de markt. Daardoor hebben we met de online drogisten die er waren goede afspraken kunnen maken. De omvang levert onseen blijvend inkoopvoordeel op en zo zijn we voordeliger dan anderen. Daarnaast hebben we via google veel kennis ingekocht om altijd en overal bovenaan te staan op internet.'



Meer dan een website

Het woord dropshipment komt bij het praten over succes aan de orde. 'Wij zijn één van de weinigen in de regio die het uitleveren en verzenden voor andere partijen aankunnen. Het is feitelijk het vercommercialiseren van ons bedrijfsproces. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan alleen het maken van een website aan de voorkant.'



Afstand tot arbeidsmarkt

Droginet en Koopjesdrogisterij.nl zijn inmiddels een belangrijke werkgever in de regio. De meeste medewerkers komen uit Oude Pekela en directe omgeving. Bovendien heeft een derde van het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dna

Daar wordt wel van gezegd dat het goedkoop personeel zou zijn. Warmels wil daar wel iets over zeggen. 'We verdienen daar geen cent aan. Sterker nog: we investeren daarin. Het hoort bij het dna van Droginet. Kijk, we verdienen ons geld met de verkoop van drogisterij artikelen en omdat het ons goed gaat, kunnen we daarnaast investeren in arbeidsplaatsen voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.'



Gelijkgestemdheid

Het is onderdeel van de filosofie, vervolgt Warmels. 'Sta je op de loonlijst, dan ben je één van ons. We werken anti-stigma en iedereen verdient een kans. Gelijkgestemdheid vind ik erg belangrijk en dat draag ik ook uit. Personeel kan onbeperkt fitnessen en op woensdag is er vers fruit.'



Geruisloos verhuizen

De belangrijkste gebeurtenis in 2019 is de verhuizing naar het voormalige onderkomen van Taxi De Grooth in Winschoten. De uitdaging is om dat zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en dat heeft volle aandacht bij de directie. Feit is dat het nodig is om het succesverhaal van Droginet, dat in mei tien jaar bestaat, een blijvend vervolg te geven.