Vrienden zamelen geld in voor begrafenis geliefde portier: 'Dat heeft hij echt verdiend'

Voor Stadjers was Wilco Terpstra een bekend figuur in het uitgaansleven. Hij stond jaren als portier bij de Warhol voor de deur. Dinsdagavond overleed hij in het ziekenhuis aan verschillende infecties, 62 jaar oud.

Hij had alleen geen uitvaartverzekering en dus zou hij door de gemeente begraven worden. Maar daar steken zijn vrienden een stokje voor; ze zijn een crowdfundingsactie gestart.

'Vergeten te verzekeren'

'Wilco was het vergeten om zich te verzekeren, laten we het zo maar zeggen', zegt Frans Dammer. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie.

'Voor de familie is het lastig om ineens zo veel geld bij elkaar te krijgen. In overleg met twee broers van hem hebben we gevraagd of we dit mogen doen.'

'Ongelooflijk toch'

Het minimumbedrag dat nodig is voor een begrafenis, is 3500 euro. Rond kwart voor twaalf vrijdagmorgen stond de teller op 3195 euro. 'Ongelooflijk toch?', zegt Dammer.

'Hoe meer geld er komt, hoe uitgebreider we het afscheid kunnen maken. We maken er wat moois van, want dat heeft hij echt verdiend. Het was gewoon een geweldige gozer.'

'Iedereen kende Wilco, in positieve zin'

Dammer houdt Terpstra in herinnering als 'een gewaardeerde vriend'.

'Vroeger had hij samen met zijn broer Café Dompies aan de Folkingestraat. Dat was rond '74. Hij was een bekend figuur in de Groninger horeca en had ontiegelijk veel vrienden. En toen werd hij portier bij de Warhol. Daar heeft hij jaren gestaan en zo is hij eigenlijk een beetje een begrip geworden in Groningen. Iedereen kende Wilco, in positieve zin.'